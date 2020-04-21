"Банковский" законопроект: Комитет Рады рассмотрел первую тысячу поправок

Новости Украины:В комитете ВР рассмотрели уже около тысячи поправок к законопроекту "О банковской деятельности".

Комитет Верховной Рады уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Комитет начался в 10 утра, присутствует министр юстиции. Рассмотрение идет по абзацам, которых чуть больше 70. Сейчас рассмотрели 4 абзаца, это примерно 1000 правок. Всего 235 учтенных поправок, в том числе все правки от "Голоса" - 10, а также от "ЕС" и "Батькивщины", - отметил депутат.

Как сообщалось, во вторник, 21 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д).

Заседание проходит в режиме видеоконференции.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.