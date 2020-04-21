Минздрав: Вакцинацию населения следует продолжать даже во время эпидемии COVID-19

В Центре общественного здоровья Минздрава подчеркивают необходимость продолжения вакцинации во время эпидемии коронавируса.
Об этом Центр общественного здоровья сообщает в Facebook.
"Во время COVID-19 важно продолжать вакцинацию. С 21 до 26 апреля проходит Европейская неделя иммунизации. По инициативе ВОЗ, в Украине эта неделя проходит ежегодно с 2006 года. Её цель - повысить уровень вакцинации благодаря тому, что люди больше будут знать и понимать процессы, связанные с иммунизацией", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать иммунизацию во время пандемии коронавируса. Эта позиция освещена в "Руководящих принципах проведения мер по иммунизации во время COVID-19". Также ВОЗ отмечает, что, продолжая иммунизацию, необходимо соблюдать физическое дистанцирование, меры профилактики и инфекционного контроля.
При этом в ЦОЗ обнародовали руководство для учреждений, предоставляющих услуги иммунизации.
"Иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев - всех вместе и каждого в отдельности зависит от уровня охвата прививками в стране", - подчеркивают в центре.