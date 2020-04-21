В Николаевской области за сутки - 42 новых случая COVID-19

В Николаевской области, которая долгое время оставалась единственным регионом без COVID-19, за минувшие сутки зафиксировали 42 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"За прошедшие сутки 20 апреля 2020 года обнаружено новых 42 случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмониями - 1, контактных лиц - 38)", - говорится в сообщении.
Из них
• 7 человек - это жители города Вознесенска и Вознесенского района;
• 4 человека - жители города Николаева;
• 20 человек из Доманевского района;
• 3 человека из Арбузинского района;
• 6 человек из города Первомайск;
• 1 человек из Казанковского;
• 1 человек из Врадиевского районов.
Также сообщается, что по состоянию на 10:00 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19.
"Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.