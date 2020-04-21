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В Николаевской области за сутки - 42 новых случая COVID-19

В Николаевской области за сутки - 42 новых случая COVID-19
14:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Николаевской области, которая долго оставалась последней областью без коронавируса, за сутки количество случаев заболевания удвоилось.

В Николаевской области, которая долгое время оставалась единственным регионом без COVID-19, за минувшие сутки зафиксировали 42 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"За прошедшие сутки 20 апреля 2020 года обнаружено новых 42 случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмониями - 1, контактных лиц - 38)", - говорится в сообщении.

Из них

• 7 человек - это жители города Вознесенска и Вознесенского района;

• 4 человека - жители города Николаева;

• 20 человек из Доманевского района;

• 3 человека из Арбузинского района;

• 6 человек из города Первомайск;

• 1 человек из Казанковского;

• 1 человек из Врадиевского районов.

Также сообщается, что по состоянию на 10:00 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19.

"Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.

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Николаевская область, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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