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Коронавирус в Украине: в Мариуполе уже 11 людей заболели Covid-19

Коронавирус в Украине: в Мариуполе уже 11 людей заболели Covid-19
23:48 Вт, 21 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Мариуполе подтвердили еще два случая COVID-19.

В Мариуполе за минувшие сутки прибавились двое новых больных с COVID-19, всего на лечении в городе находятся пять пациентов с таким диагнозом, шесть – выздоровели.

Об этом во вторник на вечернем пресс-брифинге заявила заместитель городского головы Ксения Сухова.

"По состоянию на вечер 21 апреля в Мариуполе официально зарегистрированы 11 случаев COVID-19 (20 апреля было 9 случаев)", - сказала Сухова.

Она отметила, что девять случаев заболевания были подтверждены лабораторией в Славянске и две пробы прошли тестирование в Мариуполе.

"На сегодня шесть пациентов уже выздоровели, на лечении пять пациентов, все с подтвержденным диагнозом COVID-19. На лабораторное исследование направлено 11 проб", - добавила она.

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Также она констатировала, что Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 151 контактным лицом с пациентами, у кого был подтвержден COVID-19 и за 21 лицом, прибывшим из-за границы.

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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Мариуполь, Коронавирус, Covid-19, Ксения Сухова.
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