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Почаев закрыт: на въездах в город установили карантинные посты (Фото, Видео)

Почаев закрыт: на въездах в город установили карантинные посты (Фото, Видео)
00:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:На въезде в Почаев установили четыре карантинных поста.

В городе Почаев Кременецкого района, где зафиксированы вспышки распространения коронавируса, установили ограничения движения транспортных средств. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на постах следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта. Такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшее распространение опасной инфекции.

COVID-19: Почаевскую лавру закрыли на карантин

"Заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорта", - сообщил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

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Тернопольская область, Карантин, Коронавирус, Почаев, Covid-19.
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