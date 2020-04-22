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Глава Житомирской ОГА назвал одну из возможных причин масштабных пожаров

Глава Житомирской ОГА назвал одну из возможных причин масштабных пожаров
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Глава ОГА назвал одну из возможных причин возникновения пожаров на Житомирщине.

Одной из версий возникновения масштабных пожаров в Житомирской области, которую рассматривают спасатели и правоохранители, может быть повреждение линий электропередач в результате падения дерева.

Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Уже на этапе тушения спасатели столкнулись с проблемой захламления участков во второй и третьей зоне отселения вследствие аварии на ЧАЭС. По предварительной оценке, комплексное очищение не проводилось более 30 лет", - написал глава области.

Он также отметил, что одной из причин пожаров, охвативших более 4300 гектаров, может быть повреждение линии электропередач в результате падения дерева.

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"Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, - повреждение электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса. Такому быстрому распространению способствовал ветер скоростью 20-25 м/с, которого не было более 10 лет", - написал Бунечко.

Глава ОГА также отметил, что гражданам, эвакуированным из зоны бедствия, оказывается необходимая помощь, волонтеры со всей Украины привозят теплые вещи и продукты.

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Как сообщалось, по предварительным оценкам, которые привел Виталий Бунечко, масштабные лесные пожары в Овручском районе Житомирской области, нанесли ущерб на площади 2000 гектаров. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 миллионов гривень.

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Пожары, Житомирская область, Виталий Бунечко.
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