Новости Украины:В обители заверяют, что среди братии и послушников Лавры заболевания коронавирусной инфекцией нет.

Почаевскую лавру закрыли на карантин в связи с закрытием города Почаев на въезд и выезд из-за 13 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте обители.

"В связи с тем, что на карантин закрыли город Почаев, где за последние сутки было выявлено 13 человек с коронавирусной инфекцией, было принято решение закрыть на карантин и нашу обитель. Мы попросили всех прихожан отнестись к ситуации с пониманием, и теперь здесь только насельники. Сами служим, убираем в храмах и т.д.", - рассказал для Информационно-просветительского отдела УПЦ помощник благочинного иеромонах Никодим (Шамайло).

Он также подчеркнул, что что среди братии и послушников Лавры нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Накануне районные власти решили закрыть Почаев. 20 апреля в районе было официально подтверждено 13 новых случаев заболевания Covid-19, все они приходятся на Почаев.

В тот же день в Тернопольской больнице "скорой помощи" скончалась 43-летняя жительница Почаева. Она была госпитализирована в Почаевскую районную больницу 15 апреля. Спустя четыре дня из-за ухудшения состояния ее перевели в Тернополь, но она умерла через два часа после поступления в больницу скорой помощи.

У женщины диагностировали коронавирус.

Напомним, что север Тернопольской области стал новым очагом коронавирусной инфекции.