На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных

Новости Украины:За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террорис нарушили режим тишины, без потерь.

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь на Донбассе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

По информации украинских военных, четыре нарушения режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Авдеевки по направлению Каштанового боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки украинские позиции были обстреляны из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки зафиксировано применение станкового противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты остановили свою активность", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили три обстрела, которые отличались применением минометов, запрещенных минскими договоренностями: по опорным пунктам ООС вблизи Крымского и Новотошковского из минометов калибра 120-мм было выпущено всего 8 мин; неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра - 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

В штабе подчеркнули, что действия боевиков безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения ООС "решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, 21 апреля подразделения ООС уничтожили двух боевиков.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции у Богдановки. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.