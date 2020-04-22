Коронавирус во Львовской области - заразились уже 274 человека

Новости Украины:274 случая инфицирования коронавирусом зафиксированы во Львовской области по состоянию на утро 22 апреля.

Во Львове и Львовской области на 8:00 22 апреля зафиксировано 274 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 29 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Как сообщила Галина Слична, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 274 случая инфицирования коронавируса, из них 10 - летальные", - говорится в сообщении.

Как указано, в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1320 человек, госпитализированы - 312, на амбулаторном лечении - 1008 человек, выписаны - 207 человек. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 274 человек, 10 человек умерли. 29 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 150 ПЦР-тестов, из которых 18 - положительные.

Напомним, на утро 21 апреля в Украине было зафиксировано 6 125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.