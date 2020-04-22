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В Сумской области горел монастырь УПЦ МП

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В Сумской области горел монастырь УПЦ МП
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Во вторник вечером, 21 апреля, в одном из зданий на территории Гамалеевского монастыря Московского патриархата в Шосткинском районе произошел пожар.

Во вторник вечером в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с.Гамалеевка (Шосткинский р-н, Сумская обл.), горит здание на территории Гамалеевского мужского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По предварительным данным, обслуживающий персонал монастыря, который обнаружил пожар, не сообщил сразу о происшествии на линию экстренного вызова "101", а пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Когда пожар приобрел масштабных размеров, а густой дым нельзя было не заметить жителям села, только после этого, люди обратились за помощью к спасателям", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.

Несмотря на то, что через 12 минут после вызова первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, пламя в этот момент уже охватило чердак, кровлю и перекрытия здания.

В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат несколько тлеющих очагов

"Из-за сильных порывов ветра огонь мгновенно распространялся по горючим конструкциям. Возникла угроза распространения пожара на соседние сооружения монастыря", - добавляют в ГСЧС.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды, ее с помощью мотопомп по рукавным линиям длиной в 100м подавали из местной реки. Из-за сильного задымления пожарным приходилось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Спусья полтора часа после получения сообщения о возгорании пожар удалось локализовать. После этого спасатели разбирали обгоревшие конструкции сооружения, чтобы выявить скрытые очаги горения. Еще спустя час пожар был ликвидирован.

В результате происшествия повреждено перекрытие и кровля сооружения на площади 360 кв. м. Причина пожара сейчас устанавливается.

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Пожар, Сумская область, Монастырь, ГСЧС.
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