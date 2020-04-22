В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат несколько тлеющих очагов

Новости Украины:Два пожара в Овручском районе Житомирщины локализованы, а в зоне отчуждения спасатели тушат несколько тлеющих очагов.

В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров на территории четырех лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 22 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 68 человек личного состава и 237 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 21 апреля осуществлено 129 сбросов – 258 т воды).

Пожары в Выступовицком лесничестве и вблизи с.Острова Овручского района Житомирской области локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, обнародованной в утренней сводке на сайте ведомства, пожар травяного настила и лесной подстилки в Выступовицком лесничестве Овручского района локализован.

"По состоянию на 7.00 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 596 человек и 77 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 16 единиц техники", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи с.Острова Овручского района локализован.

По состоянию на 7.00 22 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 137 человек и 18 единиц техники из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 6 единиц техники.