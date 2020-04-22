В центре Львова застрелили мужчину: киллеры сбежали (Фото)

Новости Украины:В центре Львова на улице Академика Павлова расстреляли 49-летнего мужчину.

В центре Львова в результате вооруженного нападения погиб 49-летний житель областного центра, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 10:00 утра на улице Академика Павлова в центре Львова

«В подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия», – указано в сообщении.

По данным полиции, после этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, предположительно марки «Форд» светло-серого цвета.

Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.

Львовское издание Zaxid.net со ссылкой на очевидцев события сообщает, что убитый мог быть нелегальным валютчиком

Полиция просит всех, у кого есть информация, которая поможет установить нападавших, звонить на линию 102.