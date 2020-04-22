В Сумах расширили перечень тех, кто может пользоваться транспортом

Новости Украины:В Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться городским общественным транспортом во время карантина.

Соответствующее постановление во вторник, 21 апреля, принял Сумской горисполком, внеся изменения в свое решение от 8 апреля № 192 "О работе городского пассажирского транспорта на территории Сумской городской объединенной территориальной громады в условиях карантина".

"К категориям граждан, имеющим право на проезд в пассажирском транспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, добавить опекунов (попечителей) над совершеннолетними недееспособными лицами (ограниченно дееспособными) при предъявлении удостоверения опекуна (попечителя); лиц, которые предоставляют социальные услуги и лиц, осуществляющих надзор за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80 лет (на основании справок о получении в департаменте социальной защиты населения таких компенсационных выплат)", - говорится в решении.

Также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры. Так, одним из документов, который дает право на проезд в общественном транспорте в период карантина, является справка, в которой указаны фамилия, имя и отчество пассажира, место его работы, фамилия руководителя (справка должна быть заверена подписью руководителя и печатью органа, который ее выдал). Ранее это была справка установленного образца.

Для физических лиц-предпринимателей в случае отсутствия печати на обратной стороне справки размещается копия выписки из Единого государственного реестра в отношении указанного физического лица-предпринимателя.

Как сообщалось, с 11 апреля пассажирский транспорт, осуществляющий регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах на территории Сумской городской объединенной территориальной громады, начал перевозить только категории граждан, предусмотренные Постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 года № 255. Это работники, обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечение, водообеспечение и т.п.

По состоянию на утро 21 апреля на Сумщине зарегистрированы 84 официально подтвержденных случая коронавируса, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). Десять человек вылечились, больше всего - пять - выздоровели в Сумах. За сутки поступило 6 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала пандемии в Сумской области зарегистрировано 321 такое подозрение.

В Украине в целом на сегодняшний день 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.