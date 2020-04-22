В Чернобыльской зоне все еще тушат лесные пожары (Видео)

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о ликвидации лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров на территории Житомирской и Киевской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания.

По состоянию на 18:00 22 апреля в Житомирской области силы ГСЧС предоставляют помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", ГП "Словечанское ЛХ", по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

"В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет, а радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.