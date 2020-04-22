В зоне отчуждения ликвидировали еще один очаг огня

Новости Украины:В Чернобыльской зоне сотрудники ГСЧС продолжают боротся с огнем, один из четырех очагов уже ликвидировали.

В Зоне отчуждения спасатели продолжают бороться с огнем, из четырех очагов ликвидировали один, а на Житомирщине все пожары локализовали.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий на онлайн-брифинге 22 апреля.

"В настоящее время все очаги пожаров на территории трех лесничеств на севере Житомирщины локализованы. Очагов открытого огня нет, проводятся меры по их окончательной ликвидации. Относительно пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения: из четырех очагов огня один ликвидирован, на трех проводится локализация, наблюдается задымление, но оно значительно меньше, по сравнению с предыдущими днями", - проинформировал Билошицкий.

Чиновник добавил, что к тушению пожаров в Житомирской области привлечено 1030 человек и около 180 единиц техники ГСЧС, Гослесагентства, Нацполиции и местных органов власти. В Чернобыльской зоне работает 1020 человек и 280 единиц техники.

Он уточнил, что для тушения верховых пожаров и проведения разведки ежедневно применяется авиация, она работает почти весь период световых суток, около 13 часов в день: 3 самолета и 3 пожарных вертолета.

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался еще 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень. Представители ГСЧС неоднократно подчеркивали, что угрозы для критически важных объектов Зоны отчуждения нет.

На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).