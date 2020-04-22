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Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина

Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина
15:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Для выхода из карантина необходимо нарастить количество ПЦР-тестирований, которые проводятся в Украине, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Для выхода из карантина необходимо нарастить количество ПЦР-тестирований, которые проводятся в Украине, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"До 11 мая нужно увеличить количество тестирований на коронавирус, все последние дни мы продолжаем наращивать объемы, за две недели этот показатель вырос от 700 тестов до 4700 в день. Мы практически приблизились к показателю 5 тыс. тестов в день, это большой показатель, сопоставимый с европейскими странами, которые проводят аналогичные меры по тестированию", - сказал он на заседании правительства в среду.

Шмыгаль также отметил, что для выхода из карантина будет внедрен электронный контроль самоизоляции вместо обсервации.

"На практике вместо обсервации для ряда категорий граждан будет внедрена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дия", - сказал он, отметив, что похожую модель внедрили некоторые страны Европы и мира, в частности, Польша.

Премьер также сообщил, что украинские больницы, подготовленные для госпитализации пациентов с COVID-19 в настоящее время заполнены на 10%.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.

По словам Шмыгаля, для начала выхода из карантина также необходимо, чтобы в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не менялся и колебался в пределах 5%. Кроме того, необходимо, чтобы больницы были заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, ПЦР-тестирования.
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