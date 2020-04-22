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ГСЧС: Угрозы "Укрытию" и ядерному хранилищу в результате пожаров в Чернобыле нет (Видео)

ГСЧС: Угрозы "Укрытию" и ядерному хранилищу в результате пожаров в Чернобыле нет (Видео)
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Замместитель председателя ГСЧС Украины провел брифинг, касательно ситуации с пожарами в зоне отчуждения.

Заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Белошицкий подчеркивает, что никакой угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу отработанного ядерного топлива в результате пожаров нет.

Как передает корреспондент, об этом он заявил во время онлайн-брифинга в Министерстве иностранных дел для руководителей дипломатических учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, по ликвидации лесных пожаров на территории Киевской и Житомирской областей. 

"Относительно радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха в результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне, следует, прежде всего, отметить, что за все время пожаров, которые там происходили, ни разу содержание радионуклидов не превышало предельно допустимых норм радиационной безопасности", - отметил Белошицкий.

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При этом, добавил он, радиационный мониторинг "осуществляется на прилегающей территории по всей территории Украины в постоянном режиме".

Белошицкий подчеркнул: "Никакой угрозы функционированию объекта "Укрытие", хранилищу отработанного ядерного топлива и другим объектам Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения нет".

По словам Билошицкого, фактические показатели загрязненности радионуклидами свидетельствуют об "отсутствии реальных радиационных угроз здоровью населения".

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Как сообщалось ранее, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.

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Украина, Пожар, Чернобыль, ГСЧС.
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