Пожары на Житомирщине: Кабмин выделил 25 млн на ликвидацию

Новости Украины:В связи с большим количеством пожаров на Житомирщине, власти профинансировали ликвидацию "огненной стихии".

Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня", - подчеркнул он.

По его словам, лесные пожары - это не только об уничтожении природы. Но и, к сожалению, о людях, которые остаются без крыши над головой. Ведь вследствие огня на Житомирщине пострадали более 70 домов, подчеркнул премьер.

Он также поблагодарил спасателей и всех, кто помогает преодолеть пожар.

Как сообщалось, пожары в Житомирской области охватили территорию 4 090 гектаров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что скоро будут выводы об ответственности собственников земли, которые могут быть причастны к поджогам.