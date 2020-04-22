Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Еврокомиссия выделяет Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
ЕС выделяет Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком
Красюк: Мы заставим Джошуа встретиться с Усиком
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 апреля

Пожары на Житомирщине: Кабмин выделил 25 млн на ликвидацию

Пожары на Житомирщине: Кабмин выделил 25 млн на ликвидацию
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В связи с большим количеством пожаров на Житомирщине, власти профинансировали ликвидацию "огненной стихии".

Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. 

"Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня", - подчеркнул он. 

СМИ: Саакашвили может стать вице-премьером по реформам

По его словам, лесные пожары - это не только об уничтожении природы. Но и, к сожалению, о людях, которые остаются без крыши над головой. Ведь вследствие огня на Житомирщине пострадали более 70 домов, подчеркнул премьер.

Он также поблагодарил спасателей и всех, кто помогает преодолеть пожар. 

Как сообщалось, пожары в Житомирской области охватили территорию 4 090 гектаров.

Карантин в Украине: Правительство утвердило три программы помощи для семей с детьми

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что скоро будут выводы об ответственности собственников земли, которые могут быть причастны к поджогам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пожар, Кабмин, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
05 Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине
Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине
ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
В Украине стартуют исследования лекарства от COVID-19
Пандемия коронавируса в мире: десяткам стран грозит голод
Пандемия коронавируса в мире: десяткам стран грозит голод
С меньшим ущербом для окружающей среды: создан метод быстрой переработки батарей
С меньшим ущербом для окружающей среды: создан метод быстрой переработки батарей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь