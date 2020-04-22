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Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине

Социологи замерили уровень депрессии украинцев на карантине
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля, повторно зафиксировали наличие у украинцев признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

"Сравнивая результаты опроса с предыдущими двумя волнами (И волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04) заметен незначительный рост депрессии и падения тревожности. Уровни паники, усталости и расстройств сна остались на том же уровне", - сообщают социологи в среду.

В "Рейтинге" предполагают, что повышение уровня депрессии вероятно связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими.

"Жизнь на карантине - это часто "день сурка", - монотонное однообразие, которое приводит к снижению настроения, вялости. К тому же депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше - депрессии) и расстройствами сна (так же)", - отмечается в релизе по результатам исследования.

Обнаруженная тревожность является ситуативной (возникает вследствие действия необычных стрессовых факторов среды), в отличие от личностной, которая является константным психологическим свойством индивидов. Падение такой тревожности достоверно связано с адаптацией к новым условиям, снижением ощущения неопределенности. Карантин перестал быть незнакомым явлением, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться.

"Уровень паники в целом с начала карантина оставался на очень умеренных уровнях, а сейчас ее рост кажется уже маловероятным, поскольку это состояние возникает в ответ на реальную или мнимую серьезную угрозу, связанную с сильными негативными переживаниями из-за необычной ситуации. К тому же паника у психологически здорового человека - это кратковременное состояние - от нескольких минут до нескольких дней, которые уже прошли от начала карантина", - отмечают социологи.

В динамике заметный рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших возрастных групп.

Женщины и дальше демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. В динамике за это время у женщин заметно снижение уровня тревоги - они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой.

Помимо этого социологи установили, что среди тех, кто имеет работу, заметны более низкие показатели расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто не работает хотя бы удаленно.

"Работа помогает разнообразить жизнь на карантине, частично сохранить активность, общение и взаимодействие, отвлечься от негативных мыслей и иметь более привычный распорядок дня. Несмотря на это во всех категориях практически одинаковые индексы усталости. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу, поскольку работать удаленно - это необычная ситуация, которая требовала адаптации, до сих пор многие процессы еще не отлажены, есть часть задач, которые в общем невозможно сделать удаленно, или качество выполнения которых снижено. Те, кто имеют возможность ходить на работу, сохранили большую часть своей обычной жизни и рабочего взаимодействия, чем те, кто работает удаленно", - говорится в релизе.

Выборочная совокупность III волны (10-12.04.) - 1627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Проект выполнен в сотрудничестве с Национальным исследовательским сетью "POLLARIS".

Локус контроля. Отношение к жизненным обстоятельствам и контроля за ними имеет значительное влияние на формирование психоэмоционального состояния. Интерналы, которые берут ответственность за успехи и неудачи, события в жизни на себя, чувствуют себя значительно лучше - в них ниже уровень по всем показателям, а особенно - по уровню депрессии. В экстерналов, которые ответственность за свою жизнь отдают внешним факторам, наоборот - уровне психоэмоционального напряжения достаточно высоки.

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Атмосфера в семье является важным фактором влияния на психоэмоциональное состояние опрашиваемых. Напряженность в семейных отношениях относительно чаще наблюдается в возрастной группе 30-39 лет, в которых обычно дети дошкольного или младшего школьного возраста, создает дополнительное напряжение и нагрузку - как организовать жизнь семей с детьми на карантине - им удается это труднее. Зато самыми спокойными являются представители старшего возраста.

Среди характеризовал семейные отношения как спокойные, уровень негативных эмоций и состояний значительно ниже, чем у других. Семья в этом случае выступает ресурсом поддержки в ситуации карантина и помогает снизить напряжение и стресс. Психоэмоциональное состояние тех, кто считает, что его взаимоотношения в семье имеют разный характер, подобный тех, кто не имеет вообще отношений. Исключением является уровень тревоги, который в семейных выше. Среди тех, кто не находится в отношениях, тревожность на таком же уровне, как в у тех, кто считает свои отношения спокойными.

Важно отметить, что среди тех, кто находится в напряженных отношениях, уровень негативных психоэмоциональных состояний очень высок. В их случае семья наоборот является дополнительным раздражителем и стрессором, не создает поддержки, чувство защищенности. К тому же на карантине, мало возможностей проводить меньше времени в семье с напряженными отношениями - пребывание всех вместе длительное время является дополнительным фактором ухудшения и без того конфликтной атмосферы. Можно предположить, что именно эта группа в пост-карантинные времена являются группой риска по росту количества разводов.

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Депрессия, Опрос, Карантин, Тревога, Соцопрос, Социсследование.
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