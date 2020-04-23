Отчет ОБСЕ: боевики снова мешают работе наблюдателей

Новости Украины:Боевики вновь препятствовали работе патрулей ОБСЕ на Донбассе.

Боевики на Донбассе опять препятствовали работе патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине на блокпостах.

Как сообщается в отчете миссии от 22 апреля, 21 и 22 апреля члены вооруженных формирований снова запрещали доступ патрулям миссии при попытках проезда/прохода в неподконтрольные правительству районы официальными дорожными коридорами дважды в Донецкой области и один раз в Луганской области.

"Кроме того, патрулям СММ отказали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 1 раз в Донецкой области и 1 раз в Луганской области", - говорится в сообщении.

В частности, 21 и 22 апреля на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км на северо-восток от Луганска) боевики в одном случае запретили патрулям СММ ОБСЕ проход неподконтрольных правительству Украины районов, а в другом случае - в подконтрольных правительству районов, объяснив это тем, что блокпост закрыт из-за COVID-19.

На блокпосте вблизи Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км на северо-восток от Донецка) 22 апреля патруль СММ ОБСЕ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы потому, что поперек дорожного полотна были установлены шипы, а посреди дороги был предупреждающий знак о минной опасности.

Отмечается, что наблюдатели миссии не зафиксировали на блокпосте боевиков.

"21 апреля на блокпосте возле н.п. Оленевка (неподконтрольный правительству, 23 км на юго-запад от Донецка) члены вооруженных формирований 1 раз отказали команде Миссии в проезде в подконтрольные правительству районы и 1 раз - в неподконтрольные правительству районы; в первом случае они объяснили это необходимостью получить разрешение от членов вооруженных формирований старшего ранга", а во втором - карантинными ограничениями из-за COVID-19", - говорится в отчете

Также в ОБСЕ подчеркнули, что регулярные запреты доступа наблюдателей на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей миссии пройти или проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

"Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию столкновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - подчеркивают в миссии.