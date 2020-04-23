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Правозащитники: В оккупированном Крыму уже 76 человек заболели Covid-19

Правозащитники: В оккупированном Крыму уже 76 человек заболели Covid-19
01:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Крыму подтвердили уже 76 случаев коронавируса.

На территории оккупированного Крыма уже подтверждено 76 случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на информацию от представителя оккупационной власти в городе Севастополь.

"На территории полуострова подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом - 25 случаев в Севастополе и 51 - на другой территории Крыма", - говорится в сообщении.

Как сообщили правозащитники, по словам представителя оккупационной власти в Севастополе, в городе по состоянию на 22 апреля зафиксировали заболевание у шести человек, в целом же количество заболевших COVID-19 в Севастополе составляет 25 человек.

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"Информация о проведении тестирования на COVID-19 в Крыму противоречивая, отсутствуют четкие сроки получения результатов таких анализов (от 4 до 14 дней, с учетом случаев госпитализации). Ряду пациентов не сообщают о результатах анализов", - отметили в Крымской правозащитной группе.

Правозащитники подчеркивают, что, поскольку уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, то любые "официальные" цифры о количестве случаев заражения COVID-19 не соответствуют действительности.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.

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По данным Worldometers, по состоянию на середину дня 22 апреля в мире зафиксировано 2 573 750 случаев заражения COVID-19, из них 178 564 - летальные, выздоровели 701 886 человек.

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Коронавирус, Оккупированный Крым, Covid-19.
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