Украина - пятая страна мира, создавшая свои тесты на Covid-19

Новости Украины:Украина в числе пяти стран в мире, у которых есть свои тесты на COVID-19.

Украина является пятой страной в мире, которая создала тесты для анализа коронавируса.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"Мы пятая страна в мире. Я очень горжусь, что у нас есть люди, которые инициировали и создали эти тесты, будем изучать иммунитет, будем изучать насколько по продолжительности. Еще нет точных данных о повторном заражении. Вирус гриппа является самым исследуемым после вируса иммунодефицита человека и ежегодно у нас сюрпризы", - отметила она.

Напомним, украинскими и американскими учеными разработаны тест-системы для определения антител IgA в сыворотке крови человека на COVID-19 методом иммуноферментного анализа. Это позволяет определить наличие коронавируса в организме человека на ранней стадии заражения - на 2-3 день.