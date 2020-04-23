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Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ

Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Отмечается, что подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" за 22 апреля зафиксировали семь обстрелов со стороны боевиков. НВФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по украинским защитникам вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки. В направлении н.п. Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

По защитникам Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинских защитников недалеко от н.п. Орехово.

Отчет ОБСЕ: боевики снова мешают работе наблюдателей

По данным украинской разведки, 22 апреля украинские военные ранили двух боевиков.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных не обнаружено.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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