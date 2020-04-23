Днем существенно потеплеет, но ночи – холодные: погода на ближайшие дни

Новости Украины:В основном сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни, местами ожидаются заморозки.

В ближайшие сутки, 23 апреля, преимущественно сухую и прохладную погоду в Украине будет определять воздух с севера Европы в поле повышенного атмосферного давления, сообщают в Укргидрометцентре.

В четверг в Украине без осадков, лишь днем на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в Карпатах, Сумской, восточных областях и в воздухе 0-5°; днем 12-17° тепла, на западе страны до 19°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-2°, днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 апреля самая высокая температура днем была 29,1 в 1950г., самая низкая ночью -2,9 в 1893г.

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в четверг, 23 апреля, будет сухой, маловетренной и солнечной. В Украину уверенно возвращается тепло, местами солнце прогреет воздух даже до +17 градусов.

Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в дальнейшем потепление будет только усиливаться.

"Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 метров в секунду. Антициклон вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду",– объясняет она.

По словам Диденко, 23 апреля начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12...+17 градусов.

Только ночь будет оставаться холодной: +2...+6 градусов, а местами будут заморозки 0...-3 градуса.

Теплее всего будет на Волыни, Львовщине и Закарпатье – +16...+18 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде "пограничных" областей: на Буковине, в Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там столбики термометров не поднимутся выше отметок в +13...+15 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду. В Киеве 23 апреля будет без осадков и тепло, до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 23 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16…+18

Львов – +16…+18

Ивано-Франковск – +13…+15

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +16…+18

Ровно – +15…+17

Житомир – +14…+16

Винница – +14…+16

Одесса – +13…+15

Николаев – +15…+17

Херсон – +14…+16

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +13…+15

Сумы – +13…+15

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +14…+16

Донецк – +13…+15

Луганск – +13…+15

Харьков – +13…+15

Киев – +14…+16

На 24 апреля синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь днём на Левобережье местами небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла; днём 13-18°, на Закарпатье до 21°.

В Киеве 24 апреля без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

25 апреля в Украине также будет облачно с прояснениями. Ночью в западной части, днем в Украине, кроме южных и большинстве восточных областей, временами дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 13-18°, на Закарпатье и Одесчине до 21°.

В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем временами дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

26 апреля в большинстве областей, 27 апреля ночью на Левобережье, днем в восточных областях небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, 27 апреля, кроме юга и востока, 1-6° тепла; днем 9-15°, 26 апреля на юге и востоке, 27 апреля на Закарпатье до 18°. В Карпатах 26 апреля небольшой дождь с мокрым снегом, 27 апреля без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла (ночью 27 апреля заморозки в воздухе 0-3°).

26 апреля в столице небольшой дождь, 27 апреля без осадков. Температура ночью 26 апреля 3-8°, 27 апреля 1-6° тепла; днем 9-14°.

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.