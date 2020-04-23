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Карантин не помеха: Киев стоит в пробках

Карантин не помеха: Киев стоит в пробках
09:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:На нескольких мостах в Киеве образовались пробки.

По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, заторы образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Павла Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.

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На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.

Движение на мостах - Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

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Киев, Мост, Google Maps, Пробки.
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