Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
Карта коронавируса в Украине и мире 23 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
Один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3 перенесен
Один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3 перенесен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля

Жителя Херсонщины обвиняют в убийстве тестя

Жителя Херсонщины обвиняют в убийстве тестя
12:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве члена его семьи.

В Херсонской области будут судить 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 62-летнего тестя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

"... Направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Голопристанского района по факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений потерпевшему, повлекшие смерть последнего (ч. 2 ст. 121 УК", — говорится в сообщении.

В Херсонской области военный случайно убил своего коллегу (Фото)

Отмечается, что 25 января текущего года между 38-летним обвиняемым и его 62-летним тестем дома возникла семейная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес погибшему многочисленные телесные повреждения, в результате которых мужчина скончался в больнице.

Сейчас досудебное расследование завершено, а дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Суд, Убийство, Херсонская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
Fitch подтвердил рейтинг Украины &quot;B&quot; и ухудшил его прогноз
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь