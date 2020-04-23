Жителя Херсонщины обвиняют в убийстве тестя

Новости Украины:Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве члена его семьи.

В Херсонской области будут судить 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 62-летнего тестя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

"... Направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Голопристанского района по факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений потерпевшему, повлекшие смерть последнего (ч. 2 ст. 121 УК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 января текущего года между 38-летним обвиняемым и его 62-летним тестем дома возникла семейная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес погибшему многочисленные телесные повреждения, в результате которых мужчина скончался в больнице.

Сейчас досудебное расследование завершено, а дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.