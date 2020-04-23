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Жители Запорожья могут остаться без отопления

Жители Запорожья могут остаться без отопления
13:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Начало нового отопительного сезона в Запорожье может оказаться под угрозой из-за рекордной задолженности.

Следующий отопительный сезон в Запорожье под угрозой: население накопило рекордный - в 1 млрд грн - долг перед КП "Городские тепловые сети".

Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил генеральный директор Концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек.

"Я не знаю, как сложится ситуация с карантином в мае, но я вижу, что начало нового отопительного сезона может оказаться под угрозой из-за того, что недостаточно средств, чтобы рассчитаться за тот газ, который мы потребили в этом отопительном сезоне. Конечно, поставщик НАК "Нафтогаз" не сможет нам давать новый газ, если мы не рассчитаемся за старый. 1,5 млрд - это огромная сумма", - сказал Грек.

По словам гендиректора городских теплосетей, ранее концерн получал помощь из местного бюджета, но 1,5 млрд гривень - это рекордная сумма, которой в бюджете нет.

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Тепловики обратились к жителям города с просьбой оплатить коммунальные услуги и напомнили, что для этого не обязательно выходить на улицу, ведь можно воспользоваться онлайн сервисами.

В то же время отметили, что часть долга была накоплена еще до введения карантина.

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Запорожье, Отопительный сезон, Отопление, Александр Грек.
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