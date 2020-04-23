Жители Запорожья могут остаться без отопления

Следующий отопительный сезон в Запорожье под угрозой: население накопило рекордный - в 1 млрд грн - долг перед КП "Городские тепловые сети".
Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил генеральный директор Концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек.
"Я не знаю, как сложится ситуация с карантином в мае, но я вижу, что начало нового отопительного сезона может оказаться под угрозой из-за того, что недостаточно средств, чтобы рассчитаться за тот газ, который мы потребили в этом отопительном сезоне. Конечно, поставщик НАК "Нафтогаз" не сможет нам давать новый газ, если мы не рассчитаемся за старый. 1,5 млрд - это огромная сумма", - сказал Грек.
По словам гендиректора городских теплосетей, ранее концерн получал помощь из местного бюджета, но 1,5 млрд гривень - это рекордная сумма, которой в бюджете нет.
Тепловики обратились к жителям города с просьбой оплатить коммунальные услуги и напомнили, что для этого не обязательно выходить на улицу, ведь можно воспользоваться онлайн сервисами.
В то же время отметили, что часть долга была накоплена еще до введения карантина.