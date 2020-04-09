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Кличко пообещал, что киевлянам не будут отключать горячую воду

Кличко пообещал, что киевлянам не будут отключать горячую воду
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в период ограничительных мер, связанных с противодействием коронавирусу, гидравлические испытания водопроводных систем будут проводится лишь там, где не нужно отключать воду пользователям.

"По моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводится только на объектах, где не нужно отключать воду потребителям", - сказал Кличко на брифинге в четверг.

По его словам, городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний в части уменьшения сроков отключения горячей воды в домах.

Соответствующие предложения уже подготовлены и будут направлены в Кабинет министров.

В Киеве отключили отопление

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начнут планово отключать горячую воду с четверга, 9 апреля. При этом местная власть попытается сократить время, в течение которого вода не будет поступать потребителям.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ. В счетах за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. При этом стоимость обслуживания счетчиков исключили из основного тарифа.

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Виталий Кличко, Киев, Горячая вода, Карантин, Отопление.
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