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В Киеве отключили отопление

В Киеве отключили отопление
12:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: КГГА

Новости Украины:Киеве полностью завершили отключение отопления в связи с потеплением.

В Киеве в среду, 8 апреля, полностью завершился сезон отопления в жилых домах. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве. Учитывая относительно теплую погоду, учитывая то, что каждый день получения услуги отопления - это еще и начисления. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, как с точки зрения пандемии, так и финансовых нагрузок, было принято решение о завершении сезона не 15 апреля, а с 5 апреля", - отметил Пантелеев.

Также замглавы КГГА отметил, что по результатам отопительного сезона, жители столицы сэкономили 1,5 миллиарда гривен.

 Кроме того, по словам Пантелеева, столичные власти не собираются переносить плановые гидравлические испытания отопительной сети из-за карантина.

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"Скажу сразу, что мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания. Начинаем тестировать то оборудование, которое сегодня есть в наличии Киевтеплоэнерго, есть в наличии других теплоснабжающих компаний, ведь это не только трубопроводы, это котельные, это генерирующее оборудование, и такая работа будет продолжаться", - отметил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопление в столице начнут отключать 5 апреля. Как отмечал мэр, на отключение самой большой теплосети в Европе, властям столицы потребуется 2-3 дня.

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Киев, КГГА, Отопительный сезон, Отопление.
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