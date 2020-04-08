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Киевлянам добавят еще одну коммуслугу в платежки

Киевлянам добавят еще одну коммуслугу в платежки
12:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В апреле киевляне получат отдельный платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла.

В апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал. Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

"В счетах на оплату ЖКУ за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с вкладами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое нововведение введено во всех городах Украины Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон исключает затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета с тарифа.

"Плата за обслуживание взимается четыре раза в год - раз в квартал. Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24.12.2019 № 2244. Начисление вводятся для более 9,6 тыс. домов Киева. Нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян", - говорится в сообщении.

В Киеве отключили отопление

По информации предприятия, размер взноса зависит от трех факторов:

- типа счетчика;

- плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: обзор, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;

- количества квартир в доме.

Напомним, Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/21 гг. должна закачать в свои подземные хранилища (ПХГ) 2-3млрд куб. м природного газа, считает глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров.

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Газ, Киев, Платежи, Отопление, Коммуналка.
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