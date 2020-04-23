Кульбида: Чернобыльский воздух идет на западные районы Киевской области (Видео, Фото)

Новости Украины:В Укргидрометцентре дали отчет о ситуации с пожарами в Киевской области.

Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в Чернобыле, ветер относит на западные районы Киевской области.

На этом директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида акцентировал на онлайн-брифинге 23 апреля.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч: из Зоны отчуждения - на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир".

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался в Зоне отчуждения еще 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень. Представители ГСЧС неоднократно подчеркивали, что угрозы для критически важных объектов Зоны отчуждения нет.

Спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и на Житомирщине, огня становится все меньше.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.