Штаб ООС: Боевики 11 раз нарушали "тишину", ранены трое бойцов

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве бострелов украинских позиций боевиками с начала суток.

С начала текущих суток враг на Донбассе 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС.

"В течение 23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Против наших защитников оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины дали врагу адекватный ответ и решительно прекратили его вооруженную активность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате преступных действий захватчиков трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, им предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.