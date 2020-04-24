Попался на взятке: в Полтаве ГБР задержала прокурора

Новости Украины:В Полтаве прокурора поймали на взятке.

Прокурора Днепропетровской местной прокуратуры задержали на взятке в 7000 долларов. За полученные деньги он должен был помочь закрытию уголовного производства по факту хранения наркотиков.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокуратурой Полтавской области совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Полтаве, 23 апреля 2020 года задержан прокурор Днепропетровской местной прокуратуры во время получения неправомерной выгоды в сумме 7000 долларов за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч . 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что прокурор требовал и получил 7000 долларов взятки. За вознаграждение он обещал гражданке повлиять на принятие должностными лицами одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области решение о закрытии уголовного производства по факту незаконного хранения наркотических средств. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.