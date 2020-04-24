Минреинтеграции: На оккупированных территориях наблюдается острая нехватка медперсонала

Новости Украины:В Минреинтеграции сообщают, что темпы роста заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму выше, чем в Москве

Российские власти скрывают информацию о заболевании коронавирусной инфекцией среди своих военнослужащих, которые были дислоцированы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На всех временно оккупированных территориях - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также тщательно скрывается распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Крыму выше, чем в Москве.

"Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксированные акты вандализма против автомобилей, имеющих некрымские регистрационные номерные знаки", - отметили в сообщении.

Ранее 23 апреля Москва сообщила, что вернула Украине ноты протеста, касающиеся, в частности, ситуации с эпидемией на оккупированных украинских территориях.