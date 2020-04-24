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Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире

Киев снова оказался на первом месте по загрязненности воздуха в мире
09:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По состоянию на 08:45 индекс загрязнения составляет 155 при норме в 50 пунктов.

Киев в пятницу, 24 апреля, снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.

При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 155. В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли Дели, Кувейт, Таиланд и Бельгия.

Как сообщалось, в течение нескольких дней в середине апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность.

В ГСЧС объяснили, что это связано с пожарами травяного настила и лесной подстилки в Киевской и Житомирской областях, дым от которых в столицу разносит ветер. 

Власти города призывали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.

Как сообщалось,  ближайшие сутки, 24 апреля, на территорию Украины начнет распространяться теплый, но сухой воздух с района Балтики.

Без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 ° тепла, в восточных областях, на северо-западе страны, Закарпатье и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3 °; температура днем 15-20 °.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер западный , 5-10 м / с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.

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Киев, Пожары, Воздух, Загрязненность воздуха.
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