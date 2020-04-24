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В бывшем детском лагере правоохранители нашли крупный схрон с боеприпасами

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В бывшем детском лагере правоохранители нашли крупный схрон с боеприпасами
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Крупный схрон с боеприпасами обнаружили на территории заброшенного детского оздоровительного центра под Волновахой.

Правоохранители обнаружили на территории бывшего детского оздоровительного центра в Донецкой области крупный схрон с боеприпасами.

"Досудебным расследованием установлено, что 23 апреля 2020 года, в ходе реализации полученной оперативной информации, на территории заброшенного детского оздоровительного центра, который расположен в пгт. Ольгинка Волновахского района, с привлечением эксперта-взрывотехника, кинолога со служебной собакой и 10 бойцов спецроты "КОРД" проведен санкционированный обыск", - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в пятницу.

В одном из зданий выявили и изъяли арсенал оружия, а именно 12 противопехотных и противотанковых мин, 11 30 мм крупнокалиберных снарядов, 28 82мм мин, 14тыс. 173 патронов различного калибра, 328 боеприпасов к подствольному гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф-1, 33 гранатомета РПГ, 94 единицы боеприпасов к РПГ, 2 автомата Калашникова и 1 снайперскую винтовку СВД.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В настоящее время проверяется причастность лиц к совершению указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры.

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Оружие, Боеприпасы, Правоохранители, Донецкая облатсь.
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