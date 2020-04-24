Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека
Рада разблокировала подписание изменений в Регламент
Рада разблокировала подписание изменений в Регламент
Месси - лучший футболист мира за 25 лет
Месси - лучший футболист мира за 25 лет
Instagram запустил в Украине новую функцию
Instagram запустил в Украине новую функцию

В Чернобыльской зоне поймали двух сталкеров

В Чернобыльской зоне поймали двух сталкеров
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пограничники и полицейские задержали в зоне отчуждения двух человек, которые незаконно проникли на территорию отселения.

Вечером 23 апреля совместными действиями пограничников Житомирского отряда и представителей Национальной полиции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны двое мужчин, которые незаконно проникли на отселенную территорию.

"Мужчины, один из которых житель столицы, а другой - Херсонской области, предварительно сговорившись, приехали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы.

Нелегальным туристам грозит наказание в виде штрафа.

Напомним, на утро пятницы, 24 апреля, спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов пожара в четырех лесничествах Киевской, а также в трех лесничествах Житомирской областей, сообщили в ГСЧС Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская зона, Зона ЧАЭС, Сталкеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
05 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь