В Чернобыльской зоне поймали двух сталкеров

Новости Украины:Пограничники и полицейские задержали в зоне отчуждения двух человек, которые незаконно проникли на территорию отселения.

Вечером 23 апреля совместными действиями пограничников Житомирского отряда и представителей Национальной полиции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны двое мужчин, которые незаконно проникли на отселенную территорию.

"Мужчины, один из которых житель столицы, а другой - Херсонской области, предварительно сговорившись, приехали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы.

Нелегальным туристам грозит наказание в виде штрафа.

Напомним, на утро пятницы, 24 апреля, спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов пожара в четырех лесничествах Киевской, а также в трех лесничествах Житомирской областей, сообщили в ГСЧС Украины.