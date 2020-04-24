Боты помогут следить за самоизоляцией в Киеве

Новости Украины:Жителей столицы, которые находятся на самоизоляции, будут проверять через Telegram.

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 КГГА запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

Об этом сообщается на сайте Киевской администрации со ссылкой на советника мэра столицы Владимира Бондаренко.

"Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно.

Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения опрашиваемого", - говорится в сообщении.

По словам Бондаренко, такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение, то к нему отправят уполномоченных лиц.

Если они подтвердят факт нарушения режима самоизоляции, то на нарушителя сложат протокол (штраф в 17 тысяч гривен).

В КГГА отметили, что Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина.

В мэрии также предупредили, что единственный номер, с которого звонят киевлянам представители Мониторингового центра: 093-117-15-51.