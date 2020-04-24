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Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека
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Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика

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Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика
13:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 9 священников.

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков, а всего в столице уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19, заявил городской голова Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу днем.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет. А также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

"Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. Но одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона. Напомню, что три из киевских монастырей закрыты на карантин из-за вспышки болезни в них. Это: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри", - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Виталий Кличко, Киев, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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