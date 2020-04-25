Прокурора-взяточника арестовали с возможностью внесения залога

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей прокурору Днепропетровской местной прокуратуры.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей прокурору Днепропетровской местной прокуратуры, которого задержали во время получения 7 тысяч долларов взятки.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Правоохранителя будут держать под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 51 тысяч гривень. Также прокурор отстранен от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, прокурор требовал и получил 7 тысяч долларов взятки. За "вознаграждение" он обещал гражданке повлиять на принятие должностными лицами одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области решение о закрытии уголовного производства по факту незаконного хранения наркотических средств.

24 апреля 2020 года задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).