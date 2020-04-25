COVID-19 и обсервация: В Тернополе мужчина покончил жизнь самоубийством

Новости Украины:В Тернополе мужчина на обсервации покончил жизнь самоубийством.

В Тернополе мужчина, находясь на обсервации в больнице, покончил жизнь самоубийством.

Как в Facebook сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, житель Тернополя 14 апреля вернулся из Польши, где жил в течение двух лет.

20 апреля мужчина попал на обсервацию в городскую больницу №3, симптомов коронавируса у него не было.

"Мужчине 39 лет, женат, воспитывал 4 детей. Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил один, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 апреля вечером мужчина закрылся в палате - на вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию.

"В палате обнаружили мужчину без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", - добавили в штабе.