Поминальные записки онлайн: В Сумах ПЦУ не советует посещать кладбища

Новости Украины:В связи с карантином в Сумах ПЦУ рекомендуют не посещать кладбища людям.

В Сумах священники призывают горожан воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни 26-28 апреля и предлагают присылать им записки с просьбой о поминовении.

На этом, обращаясь к жителям областного центра, акцентировал священник Свято-Воскресенского собора, пресс-секретарь Сумской епархии ПЦУ отец Павел Сушинский.

"Впереди поминальные дни, время когда мы традиционно чествуем память умерших близких и родных, собравшись на месте захоронения, чтобы помолиться за их души. Впрочем, в связи с нынешней ситуацией прошу вас избегать массовых скоплений - это ради нашей же безопасности. Мы должны понимать, что в любви, которую мы хотим донести нашим умершим близким и родным, необходимо также помнить и о тех людях, которые сейчас в нашей жизни. В качестве выхода из ситуации предлагаем присылать записки с просьбой о поминовении на электронную почту официального сайта Православной церкви Украины или СМС-сообщение по телефонам: (0542) 22-54-26, (096) 6130805, (095) 1261594, (097) 7914784, где нужно указать имя умершего и пометку "за упокой", или просто позвонить", - подчеркнул Сушинский.

Священник отметил, что все храмы Православной церкви Украины будут открыты каждый день, а поминальные богослужения будут совершаться святыми отцами как и раньше, однако без участия прихожан, в соответствии с решениями и рекомендациями Священного Синода ПЦУ, Министерства здравоохранения и исполнительного комитета городского совета.

Попутно отец Павел сообщил, что всеобщие поминальные богослужения с участием прихожан будут проводиться священнослужителями только с 6 июня на Троицкую поминальную субботу.

В Сумской области, по данным на 24 апреля, подтверждены 90 случаев коронавирусной инфекции, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). 34 человека вылечились. В Кролевецком районе COVID-19 инфицированы 27 человек, из них 7 выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировали 8125 случаев заболевания корнавирусной болезнью. За минувшие сутки количество инфицированных выросло на 478 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 782 пациента выздоровели.

При этом в Украине корнавирусной болезнью заболел 1301 медицинский работник.