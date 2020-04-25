В столице возобновление работы метро планируется не раньше 31 мая

Новости Украины:В Киеве метро планируют открыть для людей примерно 31 мая.

Работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет восстановлена примерно 31 мая.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в своем Telegram-канале.

"Возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что метрополитен не сможет сразу перевозить всех жителей города.

Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют специальные пропуска. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока что предполагают, что это случится примерно 10 июня.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта введен карантин в связи с противодействием распространению коронавірусної инфекции. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам.

Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая.