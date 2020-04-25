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Штаб ООС: ООС: боевики 10 раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: ООС: боевики 10 раз нарушали "тишину"
20:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов с начала суток.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает штаб ООС.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 

"Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Опытным наши воины зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем. Украинские военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем наши защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", — указано в сообщении.

Пожары в Украине: В Киевской области горят 20 гектаров травы и камыша, огонь уничтожил два дома

В штабе также добавили, что в: "районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"вооруженные формирования Российской Федерации по 120 мм минометов обстреляли наши позиции вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Ореховым". 

Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

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Украина, Боевики, ВСУ, ООС.
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