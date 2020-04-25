Харьковские предприятия смогут получать компенсации через центр занятости

Новости Украины:Предприниматели Харьковской области, которые обратились в центр занятости, смогут получить помощь по частичной безработице.

Харьковщине на региональном уровне удалось разработать механизм, который позволит предприятиям получить финансовую компенсацию через областной центр занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Промышленники Харьковской области, которые обратились в центр занятости, смогут получить помощь по частичной безработице. Для этого необходимо было согласовать ряд вопросов, в частности, в оформлении документов ГФС, Пенсионным фондом и т. п. Сейчас это удалось сделать. По информации директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, первыми в области такую компенсацию получат 5 предприятий: "Турбоатом", Харьковская бисквитная фабрика, ХКФ "Харьковчанка", "Велмаш-Украина" (г. Дергачи) и "Экипаж" (Первомайский район). В центр уже поступили обращения и других харьковских промышленников, в том числе завода им. Малышева и плиточного завода", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что компенсацию смогут получить сотрудники предприятий, которые работают по отдельным графикам.

"По Украине мы почти единственные, кто работает по этому направлению деятельности. Помощь может выплачиваться в течение максимального срока - 6 месяцев, максимальная сумма, которую мы можем заплатить этим 5 предприятиям, составляет 66 миллионов", - говорит Миненко.

Работодатели будут предоставлять каждый месяц списки работников, которые были в состоянии частичной безработицы и указывать необходимые для их поддержки суммы.

"Мы все понимаем, что рано или поздно этот карантинный кризис закончится, и нам необходимо будет двигаться дальше и развивать харьковскую промышленность. Очень важно сохранить коллективы", - отметил председатель ОГА Алексей Кучер.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19, тогда было приостановлено обучение в школах и вузах. Впоследствии карантин был продлен сначала до 24 апреля, затем - до 11 мая. Приостановлено пассажирское авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, а также метро в Киеве, Харькове, Днипре. Городской наземный общественный транспорт работает в специальном режиме для перевозки работников, задействованных на предприятиях и учреждениях критической инфраструктуры. Закрыты предприятия торговли и общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек, ветеринарных аптек, и части строительных супермаркетов.