Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

Харьковские предприятия смогут получать компенсации через центр занятости

Харьковские предприятия смогут получать компенсации через центр занятости
23:26 Сб, 25 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Предприниматели Харьковской области, которые обратились в центр занятости, смогут получить помощь по частичной безработице.

Харьковщине на региональном уровне удалось разработать механизм, который позволит предприятиям получить финансовую компенсацию через областной центр занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Промышленники Харьковской области, которые обратились в центр занятости, смогут получить помощь по частичной безработице. Для этого необходимо было согласовать ряд вопросов, в частности, в оформлении документов ГФС, Пенсионным фондом и т. п. Сейчас это удалось сделать. По информации директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, первыми в области такую компенсацию получат 5 предприятий: "Турбоатом", Харьковская бисквитная фабрика, ХКФ "Харьковчанка", "Велмаш-Украина" (г. Дергачи) и "Экипаж" (Первомайский район). В центр уже поступили обращения и других харьковских промышленников, в том числе завода им. Малышева и плиточного завода", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что компенсацию смогут получить сотрудники предприятий, которые работают по отдельным графикам.

"По Украине мы почти единственные, кто работает по этому направлению деятельности. Помощь может выплачиваться в течение максимального срока - 6 месяцев, максимальная сумма, которую мы можем заплатить этим 5 предприятиям, составляет 66 миллионов", - говорит Миненко.

Работодатели будут предоставлять каждый месяц списки работников, которые были в состоянии частичной безработицы и указывать необходимые для их поддержки суммы.

"Мы все понимаем, что рано или поздно этот карантинный кризис закончится, и нам необходимо будет двигаться дальше и развивать харьковскую промышленность. Очень важно сохранить коллективы", - отметил председатель ОГА Алексей Кучер.

Запорожское общежитие "закрыли" из-за коронавируса

Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19, тогда было приостановлено обучение в школах и вузах. Впоследствии карантин был продлен сначала до 24 апреля, затем - до 11 мая. Приостановлено пассажирское авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, а также метро в Киеве, Харькове, Днипре. Городской наземный общественный транспорт работает в специальном режиме для перевозки работников, задействованных на предприятиях и учреждениях критической инфраструктуры. Закрыты предприятия торговли и общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек, ветеринарных аптек, и части строительных супермаркетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Компенсация, Центр занятости, Харьковщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
03 Причины появления прыщей на лице и теле
04 С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
05 День дочери 2020: история и особенности праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь