Боевики из минометов обстреляли позиции военных ВСУ возле Авдеевки

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке, оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Отмечается, что подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли защитников Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82-мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил неподалеку от Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Опытным был зафиксирован вражеский огонь из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" вооруженные формирования Российской Федерации из 120-мм минометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении. В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.