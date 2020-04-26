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В одном из СИЗО Буковины бунтуют из-за прибытия подсудимого с коронавирусом

В одном из СИЗО Буковины бунтуют из-за прибытия подсудимого с коронавирусом
01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Черновицком следственном изоляторе группа заключенных протестует из-за прибытия подсудимого с COVID-19.

В Черновицком следственном изоляторе группа заключенных устроила протест, закрывшись в своих камерах, из-за прибытия в исправительное учреждение подследственного с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в следственном изоляторе, в ночь на 25 апреля группа заключенных закрылась в камерах, препятствуя персонала учреждения выполнять свои обязанности.

"В акте нарушения режима приняли участие заключенные трех камер. Трое из которых причинили себе телесные повреждения, им оказана медицинская помощь", – сообщили в следственном изоляторе.

По сообщению СМИ, указанные лица перерезали себе вены. В СИЗО также отметили, что заключенного с коронавирусом доставили в учреждение 23 апреля, согласно определению суда.

"Заключенный был размещен с соблюдением всех необходимых карантинных требований отдельно от других заключенных и осужденных. Персонал, который осуществляет надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты, учреждение - дезинфицирующими средствами", – сообщили в СИЗО. После указанных событий двое инспекторов следственного изолятора обратились к руководству с просьбой предоставить им отпуск.

Позже, после сообщения о происшествии, руководство департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины выехало на место событий. Одновременно в следственном изоляторе добавили, что в настоящее время состояние оперативной обстановки в учреждении – "стабильное".

Напоминаем, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом в Украине самым большим вызовом для Минюста остается противодействие инфекции в местах лишения свободы.

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СИЗО, Буковина, Коронавирус, Covid-19.
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