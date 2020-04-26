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На Житомирщине зафиксировали 11 новых случаев Covid-19

На Житомирщине зафиксировали 11 новых случаев Covid-19
02:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На Житомирщине коронавирус нашли еще у 11 человек.

За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего Covid-19 обнаружен у 348 жителей региона.

Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По состоянию на 21:30, по результатам лабораторного исследования 122 проб количество больных Covid-19 выросло всего на 11 человек. Еще два повторных исследования инфицированных показали наличие болезни в организме. Общая численность заражений составляет 348 человек", - говорится в сообщении.

Больше всего больных выявлено в Житомире - 118, Коростене - 66 и Бердичеве - 61.

Бунечко добавил, что всего на Житомирщине от Covid-19 выздоровели 10 человек - семь в Малине и по одному - в Бердичеве, Житомире и Радомышле.

Семеро жителей области скончались вследствие коронавирусной инфекции.

Напоминаем, количество летальных случаев во всех странах мира, пострадавших в результате пандемии коронавирусной болезни Covid-19 увеличилось до 200 812 человек

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Карантин, Пандемия, Житомирщина, Коронавирус, Заражения, Covid-19.
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