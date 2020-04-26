На Сумщине перенесли фестиваль "Старая крепость"

Новости Украины:На Сумщине из-за коронавируса перенесли фестиваль средневековья "Старая крепость. Путешествие сквозь века" .

На Сумщине из-за карантина перенесли дату проведения международного фестиваля исторической реконструкции "Старая крепость. Путешествие сквозь века" – одного из самых зрелищных в Украине.

Об этом говорится на странице фестиваля в Facebook.

"К нам приходит много сообщений с вопросом: "Что будет с фестивалем "Старая крепость-2020"?". Мы планировали в этом году фестиваль провести 27-28 июня, но с началом распространения коронавируса решили пока не объявлять даты. Уже сейчас очевидно, что в июне мы фестиваль не сможем провести, поэтому на данный момент он перенесен на конец августа, но пока официальных дат не будет, ведь мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше", – говорится в сообщении.

Международный фестиваль исторической реконструкции "Старая крепость. Путешествие сквозь века" традиционно проходит в июне в городе Тростянец Сумской области на территории уникального памятника архитектуры XVIII века – крепости "Круглый двор". Его основали в 2010 году. Мероприятие традиционно собирает большое количество реконструкторов из разных стран мира. В частности, в 2019 году участие в 10-м по счету фестивале приняли участие клубы исторической реконструкции из Украины, Молдовы, Чехии, Израиля и Франции. За их соревнованиями наблюдали тысячи жителей Тростянца и прибывшие в город туристы.

Напоминаем, Португалия надеется, что сможет принять туристов из других стран этим летом, но с определенными мерами безопасности.