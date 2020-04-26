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На Львовщине обнаружили тела двух утопленников

На Львовщине обнаружили тела двух утопленников
10:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Во Львовской области в водоеме обнаружили тела двух утопленников.

Во Львовской области вчера обнаружены тела двух утопленников.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 25 апреля около 17 часов в с. Ясниска Яворовского района, в песчаном карьере обнаружено и извлечено на берег спасателями ГУ ГСЧСУ во Львовской области тело жителя Львова 1991 года рождения. 

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Как сообщили в Департаменте, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Около 19 часов в с. Новошино Жидачевского района, в местном карьере обнаружено и извлечено на берег спасателями ГУ ГСЧСУ во Львовской области тело местного жителя 1970 года рождения. 

Обстоятельства происшествия также устанавливаются.

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Львов, ОГА, Нацполиция, Утопленник.
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